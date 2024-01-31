Росіяни обстріляли Корабельний район Херсона – поранили чоловіка

По 6-й ранку 31 січня російські війська обстріляли Корабельний район у Херсоні, мирний житель отримав поранення.

Джерело: начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

Пряма мова Мрочка: "Близько 2-х годин тому внаслідок чергового обстрілу Корабельного району Херсона з боку російських окупаційних військ отримав поранення чоловік 1961 р.н.

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Наразі він ушпиталений з вибуховою травмою і пошкодженням судин підколінної ділянки. Медики оцінюють стан постраждалого як середньої важкості".