Россияне обстреляли Корабельный район Херсона – ранили мужчину
Среда, 31 января 2024, 08:53
В 6 утра 31 января российские войска обстреляли Корабельный район в Херсоне, мирный житель получил ранения.
Источник: начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко
Прямая речь Мрочко: "Около 2-х часов назад в результате очередного обстрела Корабельного района Херсона со стороны российских оккупационных войск получил ранения мужчина 1961 г.р.
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Сейчас он госпитализирован с взрывной травмой и повреждением сосудов подколенной области. Медики оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести".