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Россияне обстреляли Корабельный район Херсона – ранили мужчину

Среда, 31 января 2024, 08:53
Россияне обстреляли Корабельный район Херсона – ранили мужчину
Фото: Суспильное

В 6 утра 31 января российские войска обстреляли Корабельный район в Херсоне, мирный житель получил ранения.

Источник: начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко

Прямая речь Мрочко: "Около 2-х часов назад в результате очередного обстрела Корабельного района Херсона со стороны российских оккупационных войск получил ранения мужчина 1961 г.р. 

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Сейчас он госпитализирован с взрывной травмой и повреждением сосудов подколенной области. Медики оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести".

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