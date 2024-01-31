Через ракетний обстріл РФ у Покровську поранення дістали 6 чоловіків

Внаслідок ракетного удару по місту Покровськ на Донеччині поранення отримали 6 людей, один із них - у важкому стані.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: Повідомляється, що 22:30 30 січня російські війська здійснили ракетний обстріл Покровська, ймовірно, з використанням ракет типу С-300 та "Іскандер".

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Внаслідок вибухів було пошкоджено підприємство, де дістав поранення охоронець. Також зазнали травм п’ятеро чоловіків віком від 33 до 57 років.

Усіх постраждалих направили до лікарні з множинними осколковими пораненнями для надання медичної допомоги. Один із них перебуває у важкому стані.

Також пошкоджено прилеглі житлові будинки та автомобілі.