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Через ракетний обстріл РФ у Покровську поранення дістали 6 чоловіків

Валентина РоманенкоСереда, 31 січня 2024, 10:44
Через ракетний обстріл РФ у Покровську поранення дістали 6 чоловіків
прокуратура Донецької області

Внаслідок ракетного удару по місту Покровськ на Донеччині поранення отримали 6 людей, один із них - у важкому стані.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: Повідомляється, що 22:30 30 січня російські війська здійснили ракетний обстріл Покровська, ймовірно, з використанням ракет типу С-300 та "Іскандер".

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Внаслідок вибухів було пошкоджено підприємство, де дістав поранення охоронець. Також зазнали травм п’ятеро чоловіків віком від 33 до 57 років.

Усіх постраждалих направили до лікарні з множинними осколковими пораненнями для надання медичної допомоги. Один із них перебуває у важкому стані.

Також пошкоджено прилеглі житлові будинки та автомобілі.

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Теми: Донецька областьвійна
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