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Из-за ракетного обстрела РФ в Покровске ранения получили 6 мужчин

Валентина РоманенкоСреда, 31 января 2024, 10:44
Из-за ракетного обстрела РФ в Покровске ранения получили 6 мужчин
прокуратура Донецкой области

В результате ракетного удара по городу Покровск в Донецкой области ранения получили 6 человек, один из них - в тяжелом состоянии.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: Сообщается, что 22:30 30 30 января российские войска совершили ракетный обстрел Покровска, вероятно, с использованием ракет типа С-300 и "Искандер".

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В результате взрывов было повреждено предприятие, где получил ранения охранник. Также получили травмы пятеро мужчин в возрасте от 33 до 57 лет.

Всех пострадавших направили в больницу с множественными осколочными ранениями для оказания медицинской помощи. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Также повреждены близлежащие жилые дома и автомобили.

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Темы: Донецкая областьвойна
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