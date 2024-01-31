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Законопроєкт про мобілізацію: на ухилянтів чекатиме блокування рахунків та заборона керувати авто

Станіслав ПогоріловСереда, 31 січня 2024, 12:10
Законопроєкт про мобілізацію: на ухилянтів чекатиме блокування рахунків та заборона керувати авто
Фото: Getty Images

В оновленому законопроєкті про мобілізацію, який Кабмін затвердив та вніс до Верховної Ради 30 січня, пропонується запровадити заходи впливу на ухилянтів, які можуть бути застосовані за рішенням суду.

Джерело: законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку"

Деталі: Згідно з документом, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки має право звернутись до суду, якщо чоловік протягом 10 днів з часу отримання відповідної вимоги не з’явився до ТЦК або дипустанови за кордоном.

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Відповідно, за рішенням суду після звернення ТЦК передбачено:

  • тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України – на строк до виконання зобов’язань за такою вимогою;
  • тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами;
  • Накладення арешту на кошти та інші цінності, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг, або на електронні гроші, що зберігаються на електронних гаманцях в емітентах електронних грошей, на рахунках у цінних паперах у депозитарних установах.

У той же час вимога буде вважатися відкликаною у разі:

  • Виконання громадянином обов’язку (обов’язків), зазначеного у вимозі;
  • Прибуття громадянина до ТЦК, керівник якого видав вимогу, або закордонної дипустанови, якщо громадянин знаходиться за кордоном;
  • Рішення суду щодо незадоволення вимог ТЦК.

Що було раніше: 30 січня Кабінет міністрів затвердив та вніс до Верховної Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. "Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, урядом та народними депутатами. Цей законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних", - зазначили в Міноборони. 

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Теми: мобілізаціяМіноборониухилянти
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