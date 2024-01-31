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Законопроект о мобилизации: уклонистов будет ждать блокировка счетов и запрет управлять авто

Станислав ПогориловСреда, 31 января 2024, 12:10
Законопроект о мобилизации: уклонистов будет ждать блокировка счетов и запрет управлять авто
Фото: Getty Images

В обновленном законопроекте о мобилизации, который Кабмин утвердил и внес в Верховную Раду 30 января, предлагается ввести меры воздействия на уклонистов, которые могут быть применены по решению суда.

Источник: законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета"

Детали: Согласно документу, территориальный центр комплектования и социальной поддержки имеет право обратиться в суд, если человек в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования не явился в ТЦК или диппредставительства за рубежом.

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Соответственно, по решению суда после обращения ТЦК предусмотрено:

  • временное ограничение в праве выезда за пределы Украины - на срок до выполнения обязательств по такому требованию;
  • временное ограничение в праве управления транспортными средствами;
  • Наложение ареста на средства и другие ценности, находящиеся на счетах и на хранении в банках или других финансовых учреждениях, небанковских поставщиках платежных услуг, или на электронные деньги, хранящиеся на электронных кошельках в эмитентах электронных денег, на счетах в ценных бумагах в депозитарных учреждениях.

В то же время требование будет считаться отозванным в случае:

  • Выполнения гражданином обязанности (обязанностей), указанной в требовании;
  • Прибытия гражданина в ТЦК, руководитель которого выдал требование, или зарубежного диппредставительства, если гражданин находится за рубежом;
  • Решение суда о неудовлетворении требований ТЦК.

Что предшествовало: Кабинет министров 30 января утвердил и внес в Верховную Раду обновленный законопроект о мобилизации. "Комментарии и замечания к законопроекту учтены совместно с Генеральным штабом, Правительством и народными депутатами. Этот законопроект определяет прозрачные правила мобилизационного процесса, а также необходимо урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных", - указали в Минобороны.

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Темы: мобилизацияМинобороныуклонисты
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