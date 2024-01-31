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ЗМІ: Орбан непублічно визнавав, що Угорщина не зможе перешкодить Україні вступити в ЄС

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 31 січня 2024, 12:14
ЗМІ: Орбан непублічно визнавав, що Угорщина не зможе перешкодить Україні вступити в ЄС
Фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час дебатів за зачиненими дверими у парламенті навесні 2023 року заявив, що Будапешт не зможе перешкодити вступу України в Євросоюз.

Джерело: "Європейська правда", угорське незалежне видання Telex з посиланням на неназвані джерела

Деталі: За інформацією видання, під час непублічного засідання парламенту Орбан зазначив, що, хоча він вірить, що Угорщина може досягти певних результатів, вона не зможе створити суттєвих перешкод для вступу України до ЄС.

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Як йдеться у матеріалі, угорський прем'єр вказав, що попри заперечення Будапешта, членство України в ЄС "проштовхнуть через нас відносно швидко".

За словами джерел, знайомих з деталями зустрічі, Орбан повідомив її учасникам, що, згідно з даними розвідки, США пообіцяли Києву, що переговори про вступ до ЄС розпочнуться до кінця 2023 року.

Згідно з даними видання, під час закритих дебатів Орбан заявив, що Будапешт наполягатиме на тому, аби Україна відновила права, якими угорська меншина користувалася до 2015 року.

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Прем'єр вказав, що жодних інших нових пропозицій щодо захисту меншини не буде прийнято, оскільки неможливо знати, як ці норми працюватимуть на практиці, переказують його слова джерела.

Раніше Орбан скаржився, що з приєднанням України до ЄС вся центральноєвропейська підтримка – у тому числі адресована Угорщині – дістанеться Києву.

Нагадаємо, 14 грудня на саміті ЄС лідери підтримали відкриття переговорів з Україною і Молдовою. Хоча рішення стосовно Києва тривалий час блокувала Угорщина, її вето вдалось подолати, вмовивши угорського прем'єра Віктора Орбана вийти з кімнати під час голосування й таким чином утриматись.

Однак після цього Орбан заявив, що відмовився від права вето на початок переговорів про вступ України до ЄС тому, що у нього буде ще багато можливостей заблокувати цей процес.

Теми: ОрбанУгорщинаЄС
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