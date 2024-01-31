СМИ: Орбан непублично признавал, что Венгрия не сможет помешает Украине вступить в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время дебатов за закрытыми дверями в парламенте весной 2023 года заявил, что Будапешт не сможет помешать вступлению Украины в Евросоюз.

Источник: "Европейская правда", венгерское независимое издание Telex со ссылкой на неназванные источники

Детали: По информации издания, во время непубличного заседания парламента Орбан отметил, что, хотя он верит, что Венгрия может достичь определенных результатов, она не сможет создать существенных препятствий для вступления Украины в ЕС.

Реклама:

Как говорится в материале, венгерский премьер указал, что несмотря на возражения Будапешта, членство Украины в ЕС "протолкнут через нас относительно быстро".

По словам источников, знакомых с деталями встречи, Орбан сообщил ее участникам, что, согласно данным разведки, США пообещали Киеву, что переговоры о вступлении в ЕС начнутся до конца 2023 года.

Согласно данным издания, во время закрытых дебатов он заявил, что Будапешт будет настаивать на том, чтобы Украина восстановила права, которыми венгерское меньшинство пользовалось до 2015 года.

ВИДЕО ДНЯ

Премьер указал, что никаких других новых предложений по защите меньшинства не будет принято, поскольку невозможно знать, как эти нормы будут работать на практике, пересказывают его слова источники.

Ранее Орбан жаловался, что с присоединением Украины к ЕС вся поддержка для Центральной Европы – в том числе адресованная Венгрии – достанется Киеву.

Напомним, 14 декабря на саммите ЕС лидеры поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой об их вступлении в Евросоюз. Хотя решение по Киеву длительное время блокировала Венгрия, ее вето удалось преодолеть, уговорив венгерского премьера Виктора Орбана выйти из комнаты во время голосования и таким образом воздержаться.

Однако после этого Орбан заявил, что отказался от права вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС потому, что у него будет еще много возможностей заблокировать этот процесс.