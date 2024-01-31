Розвідка Британії: У Росії відмовились від короткострокових контрактів на війну для в’язнів

Розвідка Великої Британії проаналізувала дані, згідно з якими у Росії більше не пропонують короткострокові контракти на військову службу ув’язненим, що було викликано проблемами з набором до війська.

Джерело: розвідувальний огляд британського Міноборони за 31 січня, передає "Європейська правда"

Деталі: Відомство посилається на дані російської служби BBC, згідно з якими тепер ув'язненим пропонують стандартні довгострокові контракти на проходження військової служби, які передбачають згоду служити в армії щонайменше до закінчення терміну дії наказу про часткову мобілізацію, виданого у вересні 2022 року.

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У розвідці зазначили, що короткострокові контракти для ув’язнених викликали суперечки всередині РФ, зокрема, щодо того, що після звільнення вони повернуться до скоєння злочинів.

Також невдоволення стосувалось того, що звичайні мобілізовані резервісти служитимуть невизначений термін.

Розвідка припускає, що короткострокове вербування ув'язнених було відповіддю на тогочасні проблеми РФ з призовом на військову службу на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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У 2023 році РФ найімовірніше, звернулася до регулярного набору за контрактом як до основного джерела нових військовослужбовців, додали у розвідці.

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