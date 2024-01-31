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Разведка Британии: В России отказались от краткосрочных контрактов на войну для заключенных

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 31 января 2024, 12:39
Разведка Британии: В России отказались от краткосрочных контрактов на войну для заключенных
Фото: Getty Images

Разведка Великобритании проанализировала данные, согласно которым в России больше не предлагают краткосрочные контракты на военную службу заключенным, что было вызвано проблемами с набором в армию.

Источник: разведывательный обзор британского Минобороны за 31 января, передает "Европейская правда"

Детали: Ведомство ссылается на данные русской службы BBC, согласно которым теперь заключенным предлагают стандартные долгосрочные контракты на прохождение военной службы, которые предусматривают согласие служить в армии как минимум до окончания срока действия приказа о частичной мобилизации, изданного в сентябре 2022 года.

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В разведке отметили, что краткосрочные контракты для заключенных вызвали споры внутри РФ, в частности, относительно того, что после освобождения они вернутся к совершению преступлений.

Также недовольство касалось того, что обычные мобилизованные резервисты будут служить неопределенный срок.

Разведка предполагает, что краткосрочная вербовка заключенных была ответом на тогдашние проблемы РФ с призывом на военную службу в начале полномасштабного вторжения в Украину.

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В 2023 году РФ, скорее всего, обратилась к регулярному набору по контракту как к основному источнику новых военнослужащих, добавили в разведке.

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Темы: РосcиявойнаУкраина
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