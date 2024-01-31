Через російську агресію загинули майже 10 тисяч цивільних, 7 тисяч зникли – Нацполіція  

Національна поліція задокументувала загибель 9 тисяч 700 мирних жителів України внаслідок повномасштабної агресії РФ, майже 7 тисяч цивільних зникли безвісти.

Джерело: перший заступник голови Національної поліції України - начальник ГСУ Нацполіції України Максим Цуцкірідзе в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Пряма мова: "Безпосередньо поліція задокументувала загибель 9 тис. 700 українців, ще 11 тис. дістали поранень, майже 7 тис. зникли безвісти. Це все – цивільні особи".

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Деталі: За його словами, серед постраждалих - 18 тис. дітей, 522 загинули, 14 тисяч українських дітей окупанти депортували до РФ і Білорусі.

Говорячи про постраждалих, він звернув увагу, що йдеться тільки про територію, не окуповану ворогом. "Мені навіть страшно уявити, що коїться в окупації. Не знаємо всю правду, потрібно буде в майбутньому по крихтах збирати свідчення і докази. Будинки в Маріуполі ворог просто зрівнював із землею, і невідомо, чи залишалися там люди. Українці гинули не тільки від снарядів, а й від кіптяви, задухи", - додав він.

Цуцкірідзе наголосив, що поліція належним чином фіксує всі воєнні злочини РФ, і висловив упевненість у тому, що в майбутньому обов'язково будуть репарації від окупантів.