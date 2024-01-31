Из-за российской агрессии погибли почти 10 тысяч гражданских, 7 тысяч пропали – Нацполиция   

Национальная полиция задокументировала гибель 9 тысяч 700 мирных жителей Украины в результате полномасштабной агрессии РФ, почти 7 тысяч гражданских пропали без вести.

Источник: первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник ГСУ Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Непосредственно полиция задокументировала гибель 9 тыс. 700 украинцев, еще 11 тыс. получили ранения, почти 7 тыс. пропали без вести. Это все - гражданские лица".

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Детали: По его словам, среди пострадавших - 18 тыс. детей, 522 погибли, 14 тысяч украинских детей оккупанты депортировали в РФ и Беларусь.

Говоря о пострадавших, он обратил внимание, что речь идет только о территории, не оккупированной врагом. "Мне даже страшно представить, что творится в оккупации. Не знаем всю правду, нужно будет в будущем по крупицам собирать показания и доказательства. Дома в Мариуполе враг просто сравнивал с землей, и неизвестно, оставались ли там люди. Украинцы погибали не только от снарядов, но и от копоти, удушья", - добавил он.

Цуцкиридзе подчеркнул, что полиция должным образом фиксирует все военные преступления РФ, и выразил уверенность в том, что в будущем обязательно будут репарации от оккупантов.