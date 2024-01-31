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Довічний термін отримав експоліцейський з Харківщини, який працював на ФСБ

Валентина РоманенкоСереда, 31 січня 2024, 13:09
Довічний термін отримав експоліцейський з Харківщини, який працював на ФСБ
фото прокуратури

До довічного увʼязнення засудили експоліцейського, який передавав ФСБ РФ дані про дислокацію ЗСУ та правоохоронних органів на Харківщині.

Джерело: Офіс генпрокурора, СБУ, ДБР, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Суд визнав колишнього поліцейського винним у державній зраді та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

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Йому призначено максимально можливе покарання — довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Це перший вирок у Харківській області, в якому правоохоронця засуджено до довічного увʼязнення, зазначають в ОГП.


 
фото, надане уп джерелом

Правоохоронці традиційно не називають ім'я фігуранта, але за даними УП, йдеться про Дмитра Смоляного.

Прокурори довели, що на початку повномасштабного вторгнення РФ з оперуповноваженим ГУНП в Харківській області звʼязався його брат – працівник ФСБ РФ у Бєлгородській області.

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Родич поставив поліцейському завдання передавати розвідувальні дані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ, місця знаходження представників правоохоронних органів, блокпостів у Харкові та Харківській області, переміщення військової техніки.

Засуджений, використовуючи свої професійні навички, приховано фотографував обʼєкти з геолокаціями та направляв брату через Telegram. Серед будівель, які сфотографував поліцейський, були торгівельний центр у Харкові та обласне управління СБУ.

У травні 2022 року правоохоронці затримали чоловіка у Харківському районі. В його службовій машині виявили незареєстровану зброю, серед якої осколкові гранати Ф1 та РГН.

Засудженого було звільнено з Національної поліції України.

Нині Дзержинський районний суд Харкова засудив чоловіка до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теми: держзрадаСБУОфіс генпрокурораДБР
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