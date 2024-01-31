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Пожизненный срок получил экс-полицейский с Харьковщины, который работал на ФСБ

Валентина РоманенкоСреда, 31 января 2024, 13:09
Пожизненный срок получил экс-полицейский с Харьковщины, который работал на ФСБ
фото прокуратуры

К пожизненному заключению приговорен экс-полицейский, который передавал ФСБ РФ данные о дислокации ВСУ и правоохранительных органов на Харьковщине.

Источник: Офис генпрокурора, СБУ, ГБР, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Суд признал бывшего полицейского виновным в государственной измене и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

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Ему назначено максимально возможное наказание - пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Это первый приговор в Харьковской области, в котором правоохранитель приговорен к пожизненному заключению, отмечают в ОГП.

 
ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП ИСТОЧНИКОМ

Правоохранители традиционно не называют имя фигуранта, но по данным УП, речь идет о Дмитрии Смоляном.

Прокуроры доказали, что в начале полномасштабного вторжения РФ с оперуполномоченным ГУНП в Харьковской области связался его брат - сотрудник ФСБ РФ в Белгородской области.

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Родственник поставил полицейскому задачу передавать разведывательные данные о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ, местах нахождения представителей правоохранительных органов, блокпостов в Харькове и Харьковской области, перемещении военной техники.

Осужденный, используя свои профессиональные навыки, скрыто фотографировал объекты с геолокациями и направлял брату через Telegram. Среди зданий, которые сфотографировал полицейский, были торговый центр в Харькове и областное управление СБУ.

В мае 2022 года правоохранители задержали мужчину в Харьковском районе. В его служебной машине обнаружили незарегистрированное оружие, среди которого осколочные гранаты Ф1 и РГН.

Осужденный был уволен из Национальной полиции Украины.

Сейчас Дзержинский районный суд Харькова приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.

Темы: госизменаСБУОфис генпрокурораГБР
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