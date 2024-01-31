Патрулі ТЦК Львівщини носитимуть бодікамери для фіксації конфліктів

У Львівській області працівники територіальний центр комплектування та соціальної підтримки носитимуть бодікамери під час щоденних патрулювань

Джерело: Львівський обласний ТЦК та СП у Facebook

Дослівно: "Тепер військовослужбовці Збройних сил України, перед якими стоїть завдання Генерального штабу щодо мобілізації населення Львівської області під час щоденних патрулювань та здійснення заходів оповіщення громадян, будуть використовувати бодікамери".

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Деталі: Повідомляється, що під час патрулювань записане з бодікамер відео потраплятиме до територіального центру комплектування.

У ТЦК пояснили, що відео буде потрібно, якщо виникне необхідність проаналізувати та розібратись у конфліктних ситуаціях.

Що було раніше: 30 січня Кабінет міністрів затвердив та вніс до Верховної Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. "Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, урядом та народними депутатами. Цей законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних", - зазначили в Міноборони.