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Патрулі ТЦК Львівщини носитимуть бодікамери для фіксації конфліктів

Станіслав ПогоріловСереда, 31 січня 2024, 13:11
Патрулі ТЦК Львівщини носитимуть бодікамери для фіксації конфліктів
Ілюстративне фото Getty Images

У Львівській області працівники територіальний центр комплектування та соціальної підтримки носитимуть бодікамери під час щоденних патрулювань

Джерело: Львівський обласний ТЦК та СП у Facebook

Дослівно: "Тепер військовослужбовці Збройних сил України, перед якими стоїть завдання Генерального штабу щодо мобілізації населення Львівської області під час щоденних патрулювань та здійснення заходів оповіщення громадян, будуть використовувати бодікамери".

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Деталі: Повідомляється, що під час патрулювань записане з бодікамер відео потраплятиме до територіального центру комплектування.

У ТЦК пояснили, що відео буде потрібно, якщо виникне необхідність проаналізувати та розібратись у конфліктних ситуаціях.

Що було раніше: 30 січня Кабінет міністрів затвердив та вніс до Верховної Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. "Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, урядом та народними депутатами. Цей законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних", - зазначили в Міноборони. 

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Теми: ТЦКЛьвівщинамобілізація
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