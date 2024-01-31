Патрули ТЦК Львовщины будут носить бодикамеры для фиксации конфликтов

Во Львовской области работники территориальный центр комплектования и социальной поддержки будут носить бодикамеры во время ежедневных патрулирований

Источник: Львовский областной ТЦК и СП в Facebook

Дословно: "Теперь военнослужащие Вооруженных сил Украины, перед которыми стоит задача Генерального штаба по мобилизации населения Львовской области во время ежедневных патрулирований и осуществления мероприятий оповещения граждан, будут использовать бодикамеры".

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Детали: Сообщается, что во время патрулирования записанное с бодикамер видео будет попадать в территориальный центр комплектования.

В ТЦК объяснили, что видео потребуется, если возникнет необходимость проанализировать и разобраться в конфликтных ситуациях.

Что предшествовало: Кабинет министров 30 января утвердил и внес в Верховную Раду обновленный законопроект о мобилизации. "Комментарии и замечания к законопроекту учтены совместно с Генеральным штабом, Правительством и народными депутатами. Этот законопроект определяет прозрачные правила мобилизационного процесса, а также необходимо урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных", - указали в Минобороны.