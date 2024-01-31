Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Патрули ТЦК Львовщины будут носить бодикамеры для фиксации конфликтов

Станислав ПогориловСреда, 31 января 2024, 13:11
Патрули ТЦК Львовщины будут носить бодикамеры для фиксации конфликтов
Иллюстративное фото Getty Images

Во Львовской области работники территориальный центр комплектования и социальной поддержки будут носить бодикамеры во время ежедневных патрулирований

Источник: Львовский областной ТЦК и СП в Facebook

Дословно: "Теперь военнослужащие Вооруженных сил Украины, перед которыми стоит задача Генерального штаба по мобилизации населения Львовской области во время ежедневных патрулирований и осуществления мероприятий оповещения граждан, будут использовать бодикамеры".

Реклама:

Детали: Сообщается, что во время патрулирования записанное с бодикамер видео будет попадать в территориальный центр комплектования.

В ТЦК объяснили, что видео потребуется, если возникнет необходимость проанализировать и разобраться в конфликтных ситуациях.

Что предшествовало: Кабинет министров 30 января утвердил и внес в Верховную Раду обновленный законопроект о мобилизации. "Комментарии и замечания к законопроекту учтены совместно с Генеральным штабом, Правительством и народными депутатами. Этот законопроект определяет прозрачные правила мобилизационного процесса, а также необходимо урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных", - указали в Минобороны.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ТЦКЛьвовщинамобилизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке

Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов

фотоBihus.Info заявляет, что за ними следила СБУ

У короля Британии обнаружили рак

БЭБ арестовало 700 миллионов на счетах казино "Космолот"

фотоВ Оболонском ТЦК заявили, что ищут по району вражеских диверсантов

Все новости...

Читайте УП В Google News

ТЦК
Умеров: Проводим незапланированные проверки ТЦК и СП в регионах, много нарушений
ГПСУ: Пограничники могут требовать у мужчин документы из ТЦК об отсрочке
В ОТЦК подтвердили, что им и полиции приказали проверять мужчин на блокпостах Киевщины
Последние новости
21:56
видеоВ Нацполиции отреагировали на видео "бунта" полицейских, которые не хотят в штурмовую бригаду
21:39
В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке
21:30
Пинчук вышел из владельцев радиогруппы Tavr Media
21:25
Директора "Львовского арсенала" посадили под неполный домашний арест
21:18
ФСБ снова заявила о предотвращении покушения на "руководителя" оккупированного Крыма
21:00
"Перетягивание каната в космосе": Hubble заснимил две галактики, соединенные полосой пыли и газа
20:55
Глава Минобороны Норвегии: Должны быть готовы к возможному конфликту с Россией
20:53
SkyUp выиграла тендер на 79 миллионов на зарубежные полеты руководства Украины
20:36
Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов
20:33
В "Нафтогазе" призвали французские компании хранить газ в украинских ПХГ
Все новости...
Реклама: