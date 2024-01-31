У росіян відбиратимуть майно за "фейки" про армію РФ

пристрій для голосування в Держдумі. ілюстративне фото з Вікіпедії

Державна дума Росії в другому і третьому читаннях ухвалила закон про конфіскацію майна за так звані "фейки" про російську армію.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Новий закон також передбачає конфіскацію майна у засуджених за кількома іншими статтями – про публічні заклики до провадження діяльності, спрямованої проти безпеки держави, про "публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності", про "заклики до запровадження санкцій", про надання допомоги у їхньому виконанні, про "реабілітацію нацизму".

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Конфіскація майна (на підставі обвинувального вироку) стосуватиметься засуджених за злочини "з корисливих міркувань або за наймом".

Видання зазначає, що до ухвалення нинішнього закону російський Кримінальний кодекс уже передбачав конфіскацію майна у засуджених за кількома десятками статей. Це були переважно "економічні" або тяжкі та особливо тяжкі злочини.