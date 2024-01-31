У россиян будут отбирать имущество за "фейки" об армии РФ

устройство для голосования в Госдуме. Иллюстративное фото из Википедии

Государственная дума России во втором и третьем чтениях приняла закон о конфискации имущества за так называемые "фейки" о российской армии.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Новый закон также предусматривает конфискацию имущества у осужденных по нескольким другим статьям - о "публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства", о "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности", о "призывах к введению санкций", об оказании помощи в их выполнении, о "реабилитации нацизма".

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Конфискация имущества (на основании обвинительного приговора) будет касаться осужденных за преступления "из корыстных побуждений или по найму".

Издание отмечает, что до принятия нынешнего закона российский Уголовный кодекс уже предусматривал конфискацию имущества у осужденных по нескольким десяткам статей. Это были в основном "экономические" либо тяжкие и особо тяжкие преступления.