Студентів у Криму вчать керувати FPV-дронами, агітують вступати до армії РФ – ЦНС
Середа, 31 січня 2024, 15:34
Російські окупанти агітують студентів університетів в окупованому Криму ставати операторами дронів та вступати до лав Збройних сил Росії.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно: "Студентів набирають на курси з оперування FPV-дронами. Самі тренування відбуваються на полігоні поблизу Севастополя. По завершенню курсів учасникам пропонують контракт зі ЗС РФ.
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Таким чином росіяни вкотре намагаються вирішити своє імперські проблеми за рахунок поневолених народів й порушують міжнародне право, яке забороняє набирати до лав окупаційної армії населення захоплених районів".
Деталі: Центр національного спротиву закликає ігнорувати відповідні курси.