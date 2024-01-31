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Студентів у Криму вчать керувати FPV-дронами, агітують вступати до армії РФ – ЦНС

Тетяна ЛозовенкоСереда, 31 січня 2024, 15:34
Студентів у Криму вчать керувати FPV-дронами, агітують вступати до армії РФ – ЦНС
Російський FPV-дрон "Упырь", фото ілюстративне з Defense Express

Російські окупанти агітують студентів університетів в окупованому Криму ставати операторами дронів та вступати до лав Збройних сил Росії.

Джерело: Центр національного спротиву 

Дослівно: "Студентів набирають на курси з оперування FPV-дронами. Самі тренування відбуваються на полігоні поблизу Севастополя. По завершенню курсів учасникам пропонують контракт зі ЗС РФ.

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Таким чином росіяни вкотре намагаються вирішити своє імперські проблеми за рахунок поневолених народів й порушують міжнародне право, яке забороняє набирати до лав окупаційної армії населення захоплених районів".

Деталі: Центр національного спротиву закликає ігнорувати відповідні курси.

Теми: Кримбезпілотникиокупаціястуденти
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