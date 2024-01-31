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Студентов в Крыму учат управлять FPV-дронами, агитируют вступать в армию РФ – ЦНС

Татьяна ЛозовенкоСреда, 31 января 2024, 15:34
Студентов в Крыму учат управлять FPV-дронами, агитируют вступать в армию РФ – ЦНС
Российский FPV-дрон "Упырь", фото иллюстративное из Defense Express

Российские оккупанты агитируют студентов университетов в оккупированном Крыму становиться операторами дронов и вступать в ряды Вооруженных сил России.

Источник: Центр национального сопротивления 

Дословно: "Студентов набирают на курсы по оперированию FPV-дронами. Сами тренировки проходят на полигоне вблизи Севастополя. По завершению курсов участникам предлагают контракт с ВС РФ.

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Таким образом россияне в очередной раз пытаются решить свое имперские проблемы за счет порабощенных народов и нарушают международное право, которое запрещает набирать в ряды оккупационной армии население захваченных районов".

Детали: Центр национального сопротивления призывает игнорировать соответствующие курсы.

Темы: Крымбеспилотникиоккупациястуденты
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