Студентов в Крыму учат управлять FPV-дронами, агитируют вступать в армию РФ – ЦНС
Среда, 31 января 2024, 15:34
Российские оккупанты агитируют студентов университетов в оккупированном Крыму становиться операторами дронов и вступать в ряды Вооруженных сил России.
Источник: Центр национального сопротивления
Дословно: "Студентов набирают на курсы по оперированию FPV-дронами. Сами тренировки проходят на полигоне вблизи Севастополя. По завершению курсов участникам предлагают контракт с ВС РФ.
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Таким образом россияне в очередной раз пытаются решить свое имперские проблемы за счет порабощенных народов и нарушают международное право, которое запрещает набирать в ряды оккупационной армии население захваченных районов".
Детали: Центр национального сопротивления призывает игнорировать соответствующие курсы.