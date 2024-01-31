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"Щемкі миті": Координаційний штаб і СБУ показали деталі 50-ого обміну полоненими

Валентина РоманенкоСереда, 31 січня 2024, 15:53
Щемкі миті: Координаційний штаб і СБУ показали деталі 50-ого обміну полоненими
фото з ТГ омбудсмана Дмитра Лубінця

Координаційний штаб оприлюднив відео з 50-ого обміну полоненими, в результаті якого з Росії повернулися ще 207 українців.

Джерело: Координаційний штаб у соцмережах

Дослівно: "Мить радості та здійсненої надії, момент, який ці хлопці очікували кожної хвилини полону.

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Віра у власну країну, яка щодня бореться заради порятунку своїх людей, допомогла дочекатися цього дня".

Нагадаємо: Серед врятованих військовослужбовців цього разу 95 представників Збройних сил України, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів Територіальної оборони та один представник Національної поліції України.

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Попередній обмін планувався на 24 січня. Тоді в Україну мало повернутися також понад дві сотні полонених українців. Росія заявила, що 65 українських полонених були на борту Іл-76, який упав у Бєлгородській області РФ. Україна не має жодного підтвердження цій заяві агресора.

Пропаганда Кремля оприлюднила список 65 українських військовополонених, які нібито були на борту. Пізніше російська сторона офіційно підтвердила цей список українському Координаційному штабу. Координаційний штаб зі свого боку підтвердив, що 65 українських оборонців із цього списку дійсно планувалося повернути в Україну в межах запланованого обміну 24 січня.

У Координаційному штабі нині уточнили "Українській правді", що серед обміняних 31 січня 207 українців, немає людей з так званого "списку 65".

Оновлено: Ще одне відео оприлюднила Служба безпеки України.

Теми: обмінполонені
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