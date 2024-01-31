"Щемящие мгновения": Координационный штаб и СБУ показали детали 50-го обмена пленными

Координационный штаб обнародовал видео с 50-ого обмена пленными, в результате которого из России вернулись еще 207 украинцев.

Источник: Координационный штаб в соцсетях

Дословно: "Мгновение радости и осуществленной надежды, момент, которого эти ребята ожидали каждую минуту плена.

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Вера в собственную страну, которая ежедневно борется ради спасения своих людей, помогла дождаться этого дня".

Напомним: Среди спасенных военнослужащих на этот раз 95 представителей Вооруженных сил Украины, 56 нацгвардейцев, 26 пограничников, 29 воинов Территориальной обороны и один представитель Национальной полиции Украины.

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Предыдущий обмен планировался на 24 января. Тогда в Украину должны были вернуться также более двух сотен пленных украинцев. Россия заявила, что 65 украинских пленных были на борту Ил-76, который упал в Белгородской области РФ. Украина не имеет никакого подтверждения этому заявлению агрессора.

Пропаганда Кремля обнародовала список 65 украинских военнопленных, которые якобы были на борту. Позже российская сторона официально подтвердила этот список украинскому Координационному штабу. Координационный штаб со своей стороны подтвердил, что 65 украинских защитников из этого списка действительно планировалось вернуть в Украину в рамках запланированного обмена 24 января.

В Координационном штабе сейчас уточнили "Украинской правде", что среди обменянных 31 января 207 украинцев, нет людей из так называемого "списка 65".

Обновлено: Еще одно видео обнародовала Служба безопасности Украины.