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Бронетехніка і ракети: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 31 січня 2024, 15:57
Бронетехніка і ракети: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги
Фото: Getty Images

Уряд Німеччини оголосив про передачу Україні чергового пакета військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли бронетранспортери і боєприпаси.

Джерело: Оновлений перелік оприлюднено на сайті німецького уряду, повідомляє "Європейська правда"

Детали: Згідно з оновленим списком, Україна отримала:

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  • 24 бронетранспортери;
  • чотири гусеничні всюдиходи Bandvagn 206;
  • ракети до систем протиповітряної оборони IRIS-T SLS;
  • понад 1000 155-мм боєприпасів;
  • три танки для розмінування WISENT;
  • мостоукладальник BEAVER із запчастинами;
  • 14 мінних плугів;
  • морську систему розмінування, систему супутникового спостереження, а також чотири автомобілі для прикордонних служб;
  • 450 ланцюгів протиковзання, 194 тисячі пайків.

Як відомо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єри Данії Метте Фредеріксен, Чехії Петр Фіала, Естонії Кая Каллас та Нідерландів Марк Рютте написали спільний лист, в якому закликали до колективних зусиль для довгострокової підтримки України.

Раніше Шольц закликав європейські країни збільшити обсяги поставок озброєнь Україні, побоюючись, що допомога з боку США може припинитися.

Перед цим повідомляли, що канцлер Німеччини хоче скористатись самітом ЄС 1 лютого, аби закликати партнерів до відправлення Україні більшої кількості зброї.

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Теми: Німеччинадопомога Україні
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