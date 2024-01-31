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Бронетехника и ракеты: Германия передала Украине новый пакет помощи

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 31 января 2024, 15:57
Бронетехника и ракеты: Германия передала Украине новый пакет помощи
Фото: Getty Images

Правительство Германии объявило о передаче Украине очередного пакета военной помощи, в который, в частности, вошли бронетранспортеры и боеприпасы.

Источник: Обновленный перечень обнародован на сайте немецкого правительства, сообщает "Европейская правда"

Детали: Согласно обновленному списку, Украина получила:

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  • 24 бронетранспортера;
  • четыре гусеничных вездехода Bandvagn 206;
  • ракеты к системам противовоздушной обороны IRIS-T SLS;
  • более 1000 155-мм боеприпасов;
  • три танка для разминирования WISENT;
  • мостоукладчик BEAVER с запчастями;
  • 14 минных плугов;
  • морскую систему разминирования, систему спутникового наблюдения, а также четыре автомобиля для пограничных служб;
  • 450 цепей противоскольжения, 194 тысячи пайков.

Как известно, канцлер Германии Олаф Шольц, премьеры Дании Метте Фредериксен, Чехии Петр Фиала, Эстонии Кая Каллас и Нидерландов Марк Рютте написали совместное письмо, в котором призвали к коллективным усилиям для долгосрочной поддержки Украины.

Ранее Шольц призвал европейские страны увеличить объемы поставок вооружений Украине, опасаясь, что помощь со стороны США может прекратиться.

Перед этим сообщалось, что канцлер Германии хочет воспользоваться саммитом ЕС 1 февраля, чтобы призвать партнеров к отправке Украине большего количества оружия.

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Темы: Германияпомощь Украине
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