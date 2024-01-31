В окупації почали реєструвати "мертві душі" для виборів Путіна – спротив

ПРОПАГАНДИСТСЬКІ ПЛАКАТИ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ. ФОТО З TELEGRAM НАЗАРОВА

В окупованій частині Запорізької області загарбники почали так звану реєстрацію виборців на "вибори президента Росії".

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Йдеться про тих, хто збирається голосувати за межами свого регіону. Для того аби підвищити явку, росіяни активно реєструють на вибори на тимчасово окупованих регіонах гастролерів".

Реклама:

Деталі: Крім того, загарбники активно реєструють "мертві душі", аби продемонструвати нібито легальність "виборів" на ТОТ, які "відвідують" дільниці. Таким чином ворог сподівається намалювати собі видимість 80% явки в захоплених регіонах.

Центр національного спротиву закликає ігнорувати "вибори" й не відкривати двері російським солдатам при обході будинків в дні "голосувань". Також в ЦНС закликали повідомляти про членів "виборчих дільниць" за посиланням.