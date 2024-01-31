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В окупації почали реєструвати "мертві душі" для виборів Путіна – спротив

Альона Мазуренко Середа, 31 січня 2024, 17:17
В окупації почали реєструвати мертві душі для виборів Путіна – спротив
ПРОПАГАНДИСТСЬКІ ПЛАКАТИ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ. ФОТО З TELEGRAM НАЗАРОВА

В окупованій частині Запорізької області загарбники почали так звану реєстрацію виборців на "вибори президента Росії".

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Йдеться про тих, хто збирається голосувати за межами свого регіону. Для того аби підвищити явку, росіяни активно реєструють на вибори на тимчасово окупованих регіонах гастролерів".

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Деталі: Крім того, загарбники активно реєструють "мертві душі", аби продемонструвати нібито легальність "виборів" на ТОТ, які "відвідують" дільниці. Таким чином ворог сподівається намалювати собі видимість 80% явки в захоплених регіонах.

Центр національного спротиву закликає ігнорувати "вибори" й не відкривати двері російським солдатам при обході будинків в дні "голосувань". Також в ЦНС закликали повідомляти про членів "виборчих дільниць" за посиланням.

Теми: окупаціявибориПутін
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