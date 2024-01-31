В оккупации начали регистрировать "мертвые души" для выборов Путина – ЦНС

В оккупированной части Запорожской области захватчики начали так называемую регистрацию избирателей на "выборы президента России".

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Речь идет о тех, кто собирается голосовать за пределами своего региона. Для того чтобы повысить явку, россияне активно регистрируют на выборы на временно оккупированных регионах гастролеров".

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Детали: Кроме того, захватчики активно регистрируют "мертвые души", чтобы продемонстрировать якобы легальность "выборов" на ВОТ, которые "посещают" участки. Таким образом враг надеется нарисовать себе видимость 80% явки в захваченных регионах.

Центр национального сопротивления призывает игнорировать "выборы" и не открывать двери российским солдатам при обходе домов в дни "голосований". Также в ЦНС призвали сообщать о членах "избирательных участков" по ссылке.