ГУР: Росія застосовує північнокорейські снаряди на фронті в Україні

Російська Федерація вже використала частину північнокорейських снарядів і продовжує їх застосовувати на фронті проти Сил оборони України.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "Так, ми можемо підтвердити, що якщо мова йде про артилерійські снаряди, то така співпраця між двома режимами фіксується, і Північна Корея вже поставила значну частину артснарядів для Російської Федерації. Частина з них вже використана і використовується у війні проти України".

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Деталі: Відповідаючи на запитання, на яких напрямках найбільше росіяни застосовують ці снаряди, Юсов зазначив, що виокремити конкретні ділянки фронту неможливо.

"Насправді це важко відстежити, тому що їх не розподіляють окремо по напрямках, а розподіляється в цілому запас боєкомплекту змішаний, тобто як російського виробництва, так і іноземного виробництва", – додав представник ГУР.

Своєю чергою, речник командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо підтвердив застосування по Харкову північнокорейської ракети. Що стосується снарядів, то за його словами, досить складно іноді визначити, північнокорейський снаряд прилетів чи ні, оскільки під час вибуху снаряд знищується.