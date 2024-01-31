ГУР: Россия применяет северокорейские снаряды на фронте в Украине

Российская Федерация уже использовала часть северокорейских снарядов и продолжает их применять на фронте против Сил обороны Украины.

Источник: спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Да, мы можем подтвердить, что если речь идет об артиллерийских снарядах, то такое сотрудничество между двумя режимами фиксируется, и Северная Корея уже поставила значительную часть артснарядов для Российской Федерации. Часть из них уже использована и используется в войне против Украины".

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Детали: Отвечая на вопрос, на каких направлениях больше всего россияне применяют эти снаряды, Юсов отметил, что выделить конкретные участки фронта невозможно.

"На самом деле это трудно отследить, потому что их не распределяют отдельно по направлениям, а распределяется в целом запас боекомплекта смешанный, то есть как российского производства, так и иностранного производства", - добавил представитель ГУР.

В свою очередь, спикер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо подтвердил применение по Харькову северокорейской ракеты. Что касается снарядов, то по его словам, достаточно сложно иногда определить, северокорейский снаряд прилетел или нет, поскольку при взрыве снаряд уничтожается.