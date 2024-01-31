Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС і країни-члени запланували на 2024 рік 21 млрд євро військової допомоги Україні  

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 31 січня 2024, 18:25
ЄС і країни-члени запланували на 2024 рік 21 млрд євро військової допомоги Україні  
Фото: Getty Images

Європейські інституції і країни-члени ЄС взяли зобов’язання виділити Україні військову підтримку щонайменше на 21 мільярд євро.

Джерело: очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель після зустрічі міністрів оборони країн ЄС, повідомляє "Європейська правда"

"Усі ми, держави-члени ЄС, європейські інституції до сьогодні надали Україні військового обладнання на 28 млрд євро. Це не прогнози і очікування, це реальність", – сказав він.

Реклама:

Боррель розповів, що на зустрічі міністрів запитали про зобов’язання на цей рік.

"Згідно зі списком, наданим державами-членами, йдеться про 21 млрд євро на військову підтримку України, закладених у бюджети на 2024 рік", – заявив топдипломат.

Боррель наголосив, що це мінімум, оскільки окремі держави-члени ще не представили цифри своєї підтримки.

ВІДЕО ДНЯ

"Але йдеться про 21 мільярд на цей рік у порівнянні з 28 мільярдами у попередні два роки", – наголосив він.

Як відомо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єри Данії Метте Фредеріксен, Чехії Петр Фіала, Естонії Кая Каллас та Нідерландів Марк Рютте написали спільний лист, в якому закликали до колективних зусиль для довгострокової підтримки України.

Раніше Шольц закликав європейські країни збільшити обсяги поставок озброєнь Україні, побоюючись, що допомога з боку США може припинитися.

Перед цим повідомляли, що канцлер Німеччини хоче скористатись самітом ЄС 1 лютого, аби закликати партнерів до відправлення Україні більшої кількості зброї.

Теми: ЄСгроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів

фотоBihus.Info заявляє, що за ними стежила СБУ

У короля Британії виявили рак

БЕБ арештувало 700 мільйонів на рахунках казино "Космолот"

фотоВ Оболонському ТЦК заявили, що шукають по району ворожих диверсантів

Депутати Орбана не прийшли на засідання парламенту про вступ Швеції в НАТО

Усі новини...

Читайте УП В Google News

ЄС
Боррель визнав, що до березня ЄС поставить Україні 500 тисяч снарядів, а не обіцяний мільйон
ЄС обіцяє підготувати до кінця літа ще 20 тисяч українських солдатів
ЗМІ: Лідери ЄС пропонують щорічні дебати про 50 млрд євро Україні, щоб обійти Орбана
Останні новини
21:30
Пінчук вийшов з власників радіогрупи Tavr Media
21:25
Директора "Львівського арсеналу" посадили під неповний домашній арешт
21:18
ФСБ знову заявила про запобігання замаху на "керівника" окупованого Криму
21:00
"Перетягування каната у космосі": Hubble зазнімкував дві галактики, з’єднані смугою пилу та газу
20:55
Голова Міноборони Норвегії: Мусимо бути готові до можливого конфлікту з Росією
20:53
SkyUp виграла тендер на 79 мільйонів на закордонні польоти керівництва України
20:36
Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів
20:33
У "Нафтогазі" закликали французькі компанії зберігати газ в українських ПСГ
20:31
Неврологічні пошкодження спричиняють не віруси, а імунна відповідь на них – вчені
20:30
фотоBihus.Info заявляє, що за ними стежила СБУ
Усі новини...
Реклама: