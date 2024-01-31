ЄС і країни-члени запланували на 2024 рік 21 млрд євро військової допомоги Україні  

Європейські інституції і країни-члени ЄС взяли зобов’язання виділити Україні військову підтримку щонайменше на 21 мільярд євро.

Джерело: очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель після зустрічі міністрів оборони країн ЄС, повідомляє "Європейська правда"

"Усі ми, держави-члени ЄС, європейські інституції до сьогодні надали Україні військового обладнання на 28 млрд євро. Це не прогнози і очікування, це реальність", – сказав він.

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Боррель розповів, що на зустрічі міністрів запитали про зобов’язання на цей рік.

"Згідно зі списком, наданим державами-членами, йдеться про 21 млрд євро на військову підтримку України, закладених у бюджети на 2024 рік", – заявив топдипломат.

Боррель наголосив, що це мінімум, оскільки окремі держави-члени ще не представили цифри своєї підтримки.

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"Але йдеться про 21 мільярд на цей рік у порівнянні з 28 мільярдами у попередні два роки", – наголосив він.

Як відомо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єри Данії Метте Фредеріксен, Чехії Петр Фіала, Естонії Кая Каллас та Нідерландів Марк Рютте написали спільний лист, в якому закликали до колективних зусиль для довгострокової підтримки України.

Раніше Шольц закликав європейські країни збільшити обсяги поставок озброєнь Україні, побоюючись, що допомога з боку США може припинитися.

Перед цим повідомляли, що канцлер Німеччини хоче скористатись самітом ЄС 1 лютого, аби закликати партнерів до відправлення Україні більшої кількості зброї.