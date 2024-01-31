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ЕС и страны-члены запланировали на 2024 год 21 млрд евро военной помощи Украине 

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 31 января 2024, 18:25
ЕС и страны-члены запланировали на 2024 год 21 млрд евро военной помощи Украине 
Фото: Getty Images

Европейские институты и страны-члены ЕС взяли обязательство выделить Украине военную поддержку минимум на 21 миллиард евро.

Источник: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после встречи министров обороны стран ЕС, сообщает "Европейская правда"

Детали: "Все мы, государства-члены ЕС, европейские институты до сих пор предоставили Украине военного оборудования на 28 млрд евро. Это не прогнозы и ожидания, это реальность", - сказал он.

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Боррель рассказал, что на встрече министров спросили об обязательствах на этот год.

"Согласно списку, предоставленному государствами-членами, речь идет о 21 млрд евро на военную поддержку Украины, заложенных в бюджеты на 2024 год", – заявил топ-дипломат.

Боррель подчеркнул, что это минимум, поскольку отдельные государства-члены еще не представили цифры своей поддержки.

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"Но речь идет о 21 миллиарде на этот год по сравнению с 28 миллиардами в предыдущие два года", – подчеркнул он.

Как известно, канцлер Германии Олаф Шольц, премьеры Дании Метте Фредериксен, Чехии Петр Фиала, Эстонии Кая Каллас и Нидерландов Марк Рютте написали совместное письмо, в котором призвали к коллективным усилиям для долгосрочной поддержки Украины.

Ранее Шольц призвал европейские страны увеличить объемы поставок вооружений Украине, опасаясь, что помощь со стороны США может прекратиться.

Перед этим сообщалось, что канцлер Германии хочет воспользоваться саммитом ЕС 1 февраля, чтобы призвать партнеров к отправке Украине большего количества оружия.

Темы: ЕСденьги
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