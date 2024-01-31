ЄС обіцяє підготувати до кінця літа ще 20 тисяч українських солдатів
Середа, 31 січня 2024, 18:28
ЄС в рамках своєї навчальної місії планує підготувати ще 20 тисяч українських солдатів.
Джерело: очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель після зустрічі міністрів оборони країн ЄС, "Європейська правда"
Пряма мова: "Ми майже досягли мети підготувати 40 тисяч українських солдатів в рамках нашої навчальної місії для України. І сьогодні ми погодилися додати ще 20 тисяч військових до цієї місії, і це підніме планку до 60 тисяч підготовлених солдатів загалом".
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Деталі: За його словами, цифру у 60 тисяч планують досягти до кінця літа.
"Гарна підготовка означає збереження життів на полі битви", – наголосив Боррель.
Що передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- Раніше повідомлялося, що цього року Німеччина хоче підготувати ще 10 тисяч солдатів з України.
- Рішення про започаткування тренувальної місії було прийнято міністрами закордонних справ країн-членів у листопаді 2022 року. Тоді йшлося про те, що спочатку в Німеччині, Польщі та інших країнах ЄС пройдуть підготовку до 15 тисяч українських солдатів. Пізніше ця цифра була збільшена до 30 тисяч, а потім до 40 тисяч. Бундесвер підготував близько 10 тисяч з них.
- Торік у жовтні президент Володимир Зеленський подякував членам Європейського Союзу за рішення надати Україні західні винищувачі F-16 і закликав інтегрувати навчання на них у тренувальну місію ЄС EUMAM.