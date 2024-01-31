Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕС обещает подготовить до конца лета еще 20 тысяч украинских солдат

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 31 января 2024, 18:28
ЕС обещает подготовить до конца лета еще 20 тысяч украинских солдат
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО - GETTY IMAGES

ЕС в рамках своей учебной миссии планирует подготовить еще 20 тысяч украинских солдат.

Источник: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после встречи министров обороны стран ЕС, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы почти достигли цели подготовить 40 тысяч украинских солдат в рамках нашей учебной миссии для Украины. И сегодня мы согласились добавить еще 20 тысяч военных к этой миссии, и это поднимет планку до 60 тысяч подготовленных солдат в целом".

Реклама:

Детали: По его словам, цифру в 60 тысяч планируют достичь до конца лета.

"Хорошая подготовка означает сохранение жизней на поле битвы", – подчеркнул Боррель.

Что предешествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее сообщалось, что в этом году Германия хочет подготовить еще 10 тысяч солдат из Украины
  • Решение о начале миссии было принято министрами иностранных дел стран-членов в ноябре 2022 года.
  • Тогда речь шла о том, что сначала в Германии, Польше и других странах ЕС пройдут подготовку до 15 тысяч украинских солдат. Позже эта цифра была увеличена до 30 тысяч, а затем до 40 тысяч. Бундесвер подготовил около 10 тысяч из них.
  • В октябре прошлого года президент Владимир Зеленский поблагодарил членов Европейского Союза за решение предоставить Украине западные истребители F-16 и призвал интегрировать обучение на них в тренировочную миссию ЕС EUMAM.

Темы: ЕСВооруженные силыпомощь Украиневойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Депутаты Орбана не пришли на заседание парламента о вступлении Швеции в НАТО

фото, аудиоВ Верховном суде Украины разоблачили мужчину, который оправдывал агрессию и оккупацию РФ

Кличко вступился за Залужного: Политика может перевесить здравый смысл

видео, фотоРоссияне накрыли огнем центр Херсона: 4 погибших и раненый

В Грузии заявили об обнаружении взрывчатки, которую якобы везли из Украины в Воронеж

Маркарова: Сенат США может проголосовать за законопроект с помощью Украине 7 февраля

Все новости...

Читайте УП В Google News

ЕС
Боррель признал: до марта ЕС поставит Украине 500 тысяч снарядов, а не обещанный миллион
ЕС и страны-члены запланировали на 2024 год 21 млрд евро военной помощи Украине 
СМИ: Лидеры ЕС предлагают ежегодные дебаты о 50 млрд евро Украине, чтобы обойти Орбана
Последние новости
15:47
Молдова опровергла фейк о якобы транзите F-16 для Украины
15:45
Glovo запустил платформу On-Demand для доставки заказов бизнеса
15:28
Депутаты Орбана не пришли на заседание парламента о вступлении Швеции в НАТО
15:26
фотоБанда россиян и украинцев убила жительницу Латвии ради недвижимости – прокуратура
15:23
В Польше возьмутся за масло и сахар из Украины: введение НДС и ограничение ввоза
15:13
Экс-полицейский из Изюма получил 15 лет тюрьмы за госизмену
15:12
В январе Украина поставила рекорд экспорта во время большой войны – Минэкономики
14:57
Ученые разработали проект нового суперколлайдера: он должен объяснить 95% космоса
14:46
фото, обновленоПри обстреле ресторана в Лисичанске погиб "министр ЛНР" и 2 депутата
14:40
"Птичка" указывала направление движения: как аэроразведчики с помощью дрона спасли пограничника
Все новости...
Реклама: