ЕС обещает подготовить до конца лета еще 20 тысяч украинских солдат
Среда, 31 января 2024, 18:28
ЕС в рамках своей учебной миссии планирует подготовить еще 20 тысяч украинских солдат.
Источник: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после встречи министров обороны стран ЕС, сообщает "Европейская правда"
Прямая речь: "Мы почти достигли цели подготовить 40 тысяч украинских солдат в рамках нашей учебной миссии для Украины. И сегодня мы согласились добавить еще 20 тысяч военных к этой миссии, и это поднимет планку до 60 тысяч подготовленных солдат в целом".
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Детали: По его словам, цифру в 60 тысяч планируют достичь до конца лета.
"Хорошая подготовка означает сохранение жизней на поле битвы", – подчеркнул Боррель.
Что предешествовало:
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- Ранее сообщалось, что в этом году Германия хочет подготовить еще 10 тысяч солдат из Украины.
- Решение о начале миссии было принято министрами иностранных дел стран-членов в ноябре 2022 года.
- Тогда речь шла о том, что сначала в Германии, Польше и других странах ЕС пройдут подготовку до 15 тысяч украинских солдат. Позже эта цифра была увеличена до 30 тысяч, а затем до 40 тысяч. Бундесвер подготовил около 10 тысяч из них.
- В октябре прошлого года президент Владимир Зеленский поблагодарил членов Европейского Союза за решение предоставить Украине западные истребители F-16 и призвал интегрировать обучение на них в тренировочную миссию ЕС EUMAM.