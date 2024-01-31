ЕС обещает подготовить до конца лета еще 20 тысяч украинских солдат

ЕС в рамках своей учебной миссии планирует подготовить еще 20 тысяч украинских солдат.

Источник: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после встречи министров обороны стран ЕС, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы почти достигли цели подготовить 40 тысяч украинских солдат в рамках нашей учебной миссии для Украины. И сегодня мы согласились добавить еще 20 тысяч военных к этой миссии, и это поднимет планку до 60 тысяч подготовленных солдат в целом".

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Детали: По его словам, цифру в 60 тысяч планируют достичь до конца лета.

"Хорошая подготовка означает сохранение жизней на поле битвы", – подчеркнул Боррель.

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