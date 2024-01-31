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У Сумах депутати відсторонили від обов’язків мера, якого підозрюють у хабарництві

Тетяна ОлійникСереда, 31 січня 2024, 19:42
У Сумах депутати відсторонили від обов’язків мера, якого підозрюють у хабарництві
МЕР СУМ ОЛЕКСАНДР ЛИСЕНКО, ФОТО З САЙТУ МІСЬКРАДИ

У Сумах на сесії міської ради депутати відсторонили від обов’язків міського голови Олександра Лисенка, якому раніше висунули підозру в отриманні хабаря.

Джерело: начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко

Пряма мова: "На XLIX сесії міської ради депутати затвердили новий склад виконкому. Також висловили недовіру та таємним голосуванням відсторонили Олександра Лисенка від посади міського голови".

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Що передувало:

  • 2 жовтня НАБУ та СБУ повідомили про викриття під час одержання хабаря мера Сум Олександра Лисенка та директора одного з департаментів міської ради Олександра Журби.
  • Повідомлялося, що фігурантів затримали на гарячому під час одержання останнього траншу хабаря в 1,4 млн грн.
  • За даними слідства, посадовці вимагали хабарі від місцевих підприємців за безперешкодне ведення бізнесу у місті. Вони "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Фігуранти вимагали з підприємців 2 млн 130 тис. грн. У разі відмови платити - погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу.
  • 5 жовтня посадовця випустили під заставу у 3 мільйони гривень. Суд уже відстороняв Лисенка від займаної посади до 8 лютого.

Теми: Сумикорупція
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