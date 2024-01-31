У Сумах депутати відсторонили від обов’язків мера, якого підозрюють у хабарництві

У Сумах на сесії міської ради депутати відсторонили від обов’язків міського голови Олександра Лисенка, якому раніше висунули підозру в отриманні хабаря.

Джерело: начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко

Пряма мова: "На XLIX сесії міської ради депутати затвердили новий склад виконкому. Також висловили недовіру та таємним голосуванням відсторонили Олександра Лисенка від посади міського голови".

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