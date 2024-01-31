В Сумах депутаты отстранили от обязанностей мэра, подозреваемого во взяточничестве
Среда, 31 января 2024, 19:42
В Сумах на сессии городского совета депутаты отстранили от обязанностей городского головы Александра Лысенко, которому ранее выдвинули подозрение в получении взятки.
Источник: начальник Сумской МВА Алексей Дрозденко
Прямая речь: "На XLIX сессии городского совета депутаты утвердили новый состав исполкома. Также выразили недоверие и тайным голосованием отстранили Александра Лысенко от должности городского головы".
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Предистория:
- 2 октября НАБУ и СБУ сообщили о разоблачении при получении взятки мэра Сум Александра Лысенко и директора одного из департаментов городского совета Александра Журбы.
- Сообщалось, что фигурантов задержали с поличным во время получения последнего транша взятки в 1,4 млн грн.
- По данным следствия, чиновники требовали взятки от местных предпринимателей за беспрепятственное ведение бизнеса в городе. Они "обложили данью" местную компанию, которая занималась вывозом мусора. Фигуранты требовали с предпринимателей 2 млн 130 тыс. грн. В случае отказа платить - угрожали искусственными препятствиями в ведении бизнеса.
- 4 октября суд решил, что Лысенко останется под стражей до 2 декабря 2023 года с возможностью внесения залога в размере 3 млн грн.
- 5 октября должностного лица выпустили под залог в 3 миллиона гривен. Суд уже отстранял Лысенко от занимаемой должности до 8 февраля.