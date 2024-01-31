В Сумах депутаты отстранили от обязанностей мэра, подозреваемого во взяточничестве

В Сумах на сессии городского совета депутаты отстранили от обязанностей городского головы Александра Лысенко, которому ранее выдвинули подозрение в получении взятки.

Источник: начальник Сумской МВА Алексей Дрозденко

Прямая речь: "На XLIX сессии городского совета депутаты утвердили новый состав исполкома. Также выразили недоверие и тайным голосованием отстранили Александра Лысенко от должности городского головы".

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