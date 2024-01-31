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Росіяни обстріляли Торецьк та Цукурине: вбили жінку, ще двох поранили

Тетяна ЛозовенкоСереда, 31 січня 2024, 19:53
Росіяни обстріляли Торецьк та Цукурине: вбили жінку, ще двох поранили
Фото: Донецька обласна прокуратура

Російські військові ввечері обстріляли селище Цукурине та місто Торецьк у Донецькій області, внаслідок чого загинула жінка та ще двоє дістали поранення.

Джерело: очільник Донецької ОВА Вадим ФілашкінДонецька обласна прокуратура

Пряма мова: "1 людина загинула у Цукуриному Селидівської громади.

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Сьогодні ввечері росіяни обстріляли містечко з "Ураганів" –  поцілили у приватний сектор. Від обстрілу загинула 70-річна жінка. 

Пошкоджено 10 приватних будинків, 2 сільгосппідприємства та автобус, перебито лінію електропередач".

Деталі: Філашкін вкотре закликав людей евакуюватися з небезпечних районів.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Крім того, Донецька обласна прокуратура повідомила, що о 15:25 ворог завдав удару по Торецьку.

За попередніми даними, населений пункт окупанти атакували з використанням КАБ-500. Під приціл потрапив квартал зі щільною житловою забудовою. Двоє сусідок віком 36 та 64 років, які пили чай в квартирі однієї з них, отримали контузії.

Теми: війнаДонецька областьжертви
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