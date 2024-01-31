Россияне обстреляли Торецк и Цукурино: убили женщину, еще двоих ранили

Российские военные вечером обстреляли поселок Цукурино и город Торецк в Донецкой области, в результате чего погибла женщина и еще двое получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, Донецкая обласная прокуратура

Прямая речь: "1 человек погиб в Цукурино Селидовской громады.

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Сегодня вечером россияне обстреляли городок из "Ураганов" - попали в частный сектор. От обстрела погибла 70-летняя женщина.

Повреждены 10 частных домов, 2 сельхозпредприятия и автобус, перебита линия электропередач".

Детали: Филашкин в очередной раз призвал людей эвакуироваться из опасных районов.

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Обновлено: Кроме того, Донецкая областная прокуратура сообщила, что в 15:25 враг нанес удар по Торецку.

По предварительным данным, населенный пункт оккупанты атаковали с использованием КАБ-500. Под прицел попал квартал с плотной жилой застройкой. Две соседки в возрасте 36 и 64 лет, которые пили чай в квартире одной из них, получили контузии.