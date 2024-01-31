Зеленський: Ще треба багато пройти цією зимою

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 31 січня відзначив, що енергетична ситуація цієї зими краща, ніж у минулому році, але російські терористичні атаки ще будуть.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Щоночі, щодня – чергові російські терористичні атаки: ракети і дрони. Значну частину ми збиваємо. Поки що є і багато влучань. Але вже 31 січня. Принципово інша, ніж минулою зимою, енергетична ситуація. Систему збережено.

Реклама:

Забезпечуємо українців енергією. Забезпечуємо та постійно посилюємо захист енергетичних обʼєктів. Зміцнюємо наш повітряний щит. Ще треба багато пройти цією зимою, і російські терористичні атаки ще будуть, і росіяни будуть намагатися зламати наш захист".

Деталі: Президент зазначив, що Україна усвідомлює загрозу. Також подякував українцяв, які причетні до захисту.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Я дякую всім, хто воює та працює заради держави, усім, хто допомагає і хто додає свої інтереси у єдність з усіма іншими в Україні. Успішний захист держави – це завжди загальна справа. І українці вміють долати складнощі. Усе подолаємо, як вже багато подолали. Завдяки усвідомленню спільних інтересів – державних інтересів".