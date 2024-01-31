Зеленський: Ще треба багато пройти цією зимою
Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 31 січня відзначив, що енергетична ситуація цієї зими краща, ніж у минулому році, але російські терористичні атаки ще будуть.
Джерело: звернення Зеленського
Пряма мова: "Щоночі, щодня – чергові російські терористичні атаки: ракети і дрони. Значну частину ми збиваємо. Поки що є і багато влучань. Але вже 31 січня. Принципово інша, ніж минулою зимою, енергетична ситуація. Систему збережено.
Забезпечуємо українців енергією. Забезпечуємо та постійно посилюємо захист енергетичних обʼєктів. Зміцнюємо наш повітряний щит. Ще треба багато пройти цією зимою, і російські терористичні атаки ще будуть, і росіяни будуть намагатися зламати наш захист".
Деталі: Президент зазначив, що Україна усвідомлює загрозу. Також подякував українцяв, які причетні до захисту.
Пряма мова: "Я дякую всім, хто воює та працює заради держави, усім, хто допомагає і хто додає свої інтереси у єдність з усіма іншими в Україні. Успішний захист держави – це завжди загальна справа. І українці вміють долати складнощі. Усе подолаємо, як вже багато подолали. Завдяки усвідомленню спільних інтересів – державних інтересів".