Зеленский: Еще нужно много пройти этой зимой

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 31 января отметил, что энергетическая ситуация этой зимой лучше, чем в прошлом году, но российские террористические атаки еще будут.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Каждую ночь, каждый день – очередные российские террористические атаки: ракеты и дроны. Значительную часть мы сбиваем. Пока есть и много попаданий. Но уже 31 января. Принципиально иная, чем прошлой зимой, энергетическая ситуация. Система сохранена.

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Снабжаем украинцев энергией. Обеспечиваем и постоянно усиливаем защиту энергетических объектов. Укрепляем наш воздушный щит. Еще предстоит многое пройти этой зимой, и российские террористические атаки еще будут, и россияне будут пытаться сломать нашу защиту".

Детали: Президент отметил, что Украина осознает угрозу. Также поблагодарил украинцев, причастных к защите.

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Прямая речь: "Я благодарю всех, кто воюет и работает ради государства, всех, кто помогает и кто добавляет свои интересы в единство со всеми другими в Украине. Успешная защита государства – это всегда общее дело. И украинцы умеют преодолевать сложности. Все преодолеем, как уже многое преодолели. Благодаря осознанию общих интересов – государственных интересов".