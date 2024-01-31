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Окупанти гатили по Нікопольщині артилерією, постраждала жінка

Тетяна ОлійникСереда, 31 січня 2024, 20:25
Окупанти гатили по Нікопольщині артилерією, постраждала жінка
Фото - Telegram Сергія Лисака

Сили РФ більше понад 10 разів скерували дрони-камікадзе та гатили артилерією по Нікопольському району на Дніпропетровщині, відомо про одну постраждалу.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Агресор накривав вогнем районний центр, Марганецьку та Покровську сільську громади. Постраждала 47-річна жінка. В неї осколкове поранення. Наразі у лікарні, стан середньої тяжкості.

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Пошкоджені промислове підприємство, інфраструктурний об’єкт, шість приватних осель. А ще понівечені декілька господарських споруд, вантажівка і трактор".

Деталі: Крім того, Лисак повідомляє, що уламки збитої у Криворізькому районі ракети пошкодили будівлю виправної установи.

Нагадаємо: Повітряне командування "Схід" повідомило, що у Криворізькому районі Дніпропетровської області знищено російську ракету Х-59.

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Теми: НікопольДніпропетровська областьбезпілотникивійна
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