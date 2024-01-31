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Оккупанты били по Никопольщине артиллерией, пострадала женщина

Татьяна ОлейникСреда, 31 января 2024, 20:25
Оккупанты били по Никопольщине артиллерией, пострадала женщина
Фото - Telegram Сергея Лисака

Силы РФ более 10 раз направили дроны-камикадзе и били артиллерией по Никопольскому району на Днепропетровщине, известно об одной пострадавшей.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Агрессор накрывал огнем районный центр, Марганецкую и Покровскую сельскую общину. Пострадала 47-летняя женщина. У нее осколочное ранение. В больнице состояние средней тяжести.

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Повреждены промышленное предприятие, инфраструктурный объект, шесть частных домов. А еще истерзаны несколько хозяйственных построек, грузовик и трактор".

Детали: Кроме того, Лысак сообщает, что обломки сбитой в Криворожском районе ракеты повредили здание исправительного учреждения.

Напомним: Воздушное командование "Восток" сообщило, что в Криворожском районе Днепропетровской области уничтожена российская ракета Х-59.

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Темы: НикопольДнепропетровская областьбеспилотникивойна
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