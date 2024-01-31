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Росія заявила про свою перемогу в позові України в Суді ООН за двома конвенціями

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 31 січня 2024, 20:27
Росія заявила про свою перемогу в позові України в Суді ООН за двома конвенціями
ФОТО: UN.ORG

Міністерство закордонних справ Росії прокоментувало рішення Міжнародного суду ООН 31 січня за позовом України про порушення конвенцій про фінансування тероризму та расову дискримінацію.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: У своїй заяві російське МЗС стверджує, що Міжнародний суд ООН "не пішов на поводу в Києва і принципово відмовився визнати Росію "державою-агресором", а також заперечив, що "ДНР" і "ЛНР" є терористичними організаціями.

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Водночас там "із подивом зустріли висновок Суду" про порушення Росією зобов’язання за конвенцією про фінансування тероризму у двох випадках, де, як каже МЗС РФ, немає "ознак як "тероризму", так і його "фінансування".

У схожому ключі зовнішньополітичне відомство Росії висловилось і стосовно висновку Міжнародного суду ООН за конвенцією про ліквідацію форм расової дискримінації, стверджуючи, що "дискримінації щодо кримських татар і українців у Криму немає".

А встановлений судом факт обмеження викладання української у школах МЗС Росії назвало "досить спірним судженням", бо, мовляв, "вибір кримців навчатися російською мовою був суто добровільним".

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Окремо там наголосили, що Суд ООН відхилив усі вимоги України щодо стягнення з Росії компенсацій.

Що передувало: 

Теми: РосіяООНсудтероризм
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