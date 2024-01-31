Россия заявила о своей победе в иске Украины в Суде ООН по двум конвенциям

Министерство иностранных дел России прокомментировало решение Международного суда ООН 31 января по иску Украины о нарушении конвенций о финансировании терроризма и расовой дискриминации.

Источник: "Европейская правда".

Детали: В своем заявлении российский МИД утверждает, что Международный суд ООН "не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию "государством-агрессором", а также отрицает, что "ДНР" и "ЛНР" являются террористическими организациями.

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В то же время там "с удивлением встретили вывод Суда" о нарушении Россией обязательства по конвенции о финансировании терроризма в двух случаях, где, как говорит МИД РФ, нет "признаков как "терроризма", так и его "финансирования".

В похожем ключе внешнеполитическое ведомство России высказалось и относительно заключения Международного суда ООН по конвенции о ликвидации форм расовой дискриминации, утверждая, что "дискриминации в отношении крымских татар и украинцев в Крыму нет".

А установленный судом факт ограничения преподавания украинского в школах МИД России назвал "достаточно спорным суждением", потому что, мол, "выбор крымчан учиться на русском языке был сугубо добровольным".

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Отдельно там отметили, что Суд ООН отклонил все требования Украины о взыскании с России компенсаций.

Что предшествовало: