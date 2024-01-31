Заступниця держсекретаря США впевнена, що Конгрес проголосує за подальшу допомогу Україні

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд висловила впевненість у тому, що американський Конгрес проголосує за додаткову допомогу Україні.

Джерело: кореспондент "Європейської правди" з посиланням на Нуланд під час зустрічі з журналістами у Києві 31 січня

Деталі: За словами Нуланд, "американський народ усвідомлює диво, якого Україна вже досягла, захищаючись від нинішньої зловісної російської агресії, й захоплюється ним".

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"І вони (американці. – Ред.) також розуміють, що станеться, якщо ви не зможете й далі не просто вижити, а й процвітати. Тож я маю велику впевненість, що це розуміння буде відображене в голосуванні Конгресу за запит президента Байдена (про додаткове фінансування. – Ред.)", – додала посадовиця Держдепу.

Як відомо, в Конгресі США вже кілька місяців перебуває запит Білого дому на додаткове фінансування, який передбачає 61 мільярд доларів на потреби України. Затримка пов'язана із суперечкою між республіканцями й демократами про те, як потрібно стримувати нелегальну імміграцію на кордоні США й Мексики.

У Білому домі раніше заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.

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Раніше міністерка фінансів США Джанет Єллен закликала Конгрес "діяти швидко" для надання додаткової підтримки Україні й попередила, що бездіяльність "подарує перемогу" президенту Росії Владіміру Путіну.