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Заместитель госсекретаря США уверена, что Конгресс проголосует за дальнейшую помощь Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 31 января 2024, 20:47
Заместитель госсекретаря США уверена, что Конгресс проголосует за дальнейшую помощь Украине
ВИКТОРИЯ НУЛАНД, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд выразила уверенность в том, что американский Конгресс проголосует за дополнительную помощь Украине.

Источник: корреспондент "Европейской правды" со ссылкой на Нуланд во время встречи с журналистами в Киеве 31 января

Детали: По словам Нуланд, "американский народ осознает чудо, которого Украина уже достигла, защищаясь от нынешней зловещей российской агрессии, и восхищается им".

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"И они (американцы. – Ред.) также понимают, что произойдет, если вы не сможете и дальше не просто выжить, но и процветать. Поэтому я очень уверена, что это понимание будет отражено в голосовании Конгресса за запрос президента Байдена (о дополнительном финансировании. – Ред.)", – добавила чиновница Госдепа.

Как известно, в Конгрессе США уже несколько месяцев находится запрос Белого дома на дополнительное финансирование, который предусматривает 61 миллиард долларов на нужды Украины. Задержка связана со спором между республиканцами и демократами о том, как нужно сдерживать нелегальную иммиграцию на границе США и Мексики.

В Белом доме ранее заявили, что уже не имеют денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.

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Ранее министр финансов США Джанет Йеллен призвала Конгресс "действовать быстро" для предоставления дополнительной поддержки Украине и предупредила, что бездействие "подарит победу" президенту России Владимиру Путину.

Темы: СШАпомощь Украине
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