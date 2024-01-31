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Росіяни обстріляли Херсон: пошкоджені магазини, будинок та електромережа

Тетяна ЛозовенкоСереда, 31 січня 2024, 21:38
Росіяни обстріляли Херсон: пошкоджені магазини, будинок та електромережа
В'ЇЗД ДО ХЕРСОНА, ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Російські військові ввечері атакували Херсон, внаслідок обстрілу одного з районів пошкоджені магазини, будинок та електромережа

Джерело: очільник Херсонської МВА Роман Мрочко, очільник Херсонської ОВА Роман Прокудін 

Деталі: Мрочко повідомив про влучання у центральній частині міста.

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Прокудін додав, що одне з влучань – у Дніпровському районі. Там ударом пошкоджено будинок та магазини, електромережу.

Він також опублікував відео моменту влучання.

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Теми: Херсонобстріл
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