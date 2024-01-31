Росіяни обстріляли Херсон: пошкоджені магазини, будинок та електромережа

Російські військові ввечері атакували Херсон, внаслідок обстрілу одного з районів пошкоджені магазини, будинок та електромережа

Джерело: очільник Херсонської МВА Роман Мрочко, очільник Херсонської ОВА Роман Прокудін

Деталі: Мрочко повідомив про влучання у центральній частині міста.

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Прокудін додав, що одне з влучань – у Дніпровському районі. Там ударом пошкоджено будинок та магазини, електромережу.

Він також опублікував відео моменту влучання.