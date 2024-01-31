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Россияне обстреляли Херсон: повреждены магазины, дом и электросеть

Татьяна ЛозовенкоСреда, 31 января 2024, 21:38
Россияне обстреляли Херсон: повреждены магазины, дом и электросеть
ВЪЕЗД В ХЕРСОН, ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Российские военные вечером атаковали Херсон, в результате обстрела одного из районов повреждены магазины, дом и электросеть

Источник: глава Херсонской МВА Роман Мрочко, глава Херсонской ОВА Роман Прокудин 

Детали: Мрочко сообщил о попадании в центральной части города.

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Прокудин добавил, что одно из попаданий - в Днепровском районе. Там ударом повреждены дом и магазины, электросеть.

Он также опубликовал видео момента попадания.

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Темы: Херсонобстрел
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