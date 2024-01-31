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Окупанти завдали авіаудару по Куп'янському району, обстріляли Богодухівський район

Тетяна ОлійникСереда, 31 січня 2024, 21:54
Окупанти завдали авіаудару по Куп'янському району, обстріляли Богодухівський район
Фото - Харківська обласна прокуратура

Російська армія 31 січня обстріляла село у Богодухівському районі також завдала авіаудару по селищу Великий Бурлук Купʼянського району.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 31 січня окупанти обстріляли с. Рясне Золочівської ОТГ Богодухівського району. Пошкоджено сім приватних житлових будинків, будівлі цивільного підприємства, цвинтар та електромережі. Попередньо, ворог бив по селу з РСЗВ "Град"".

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Деталі: О 16:30 окупанти вдарили, попередньо, авіабомбою по селищу Великий Бурлук Купʼянського району. Зазнали пошкоджень складські приміщення сільгосппідприємства.

Теми: прокуратураобстрілвійнаХарківська область
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