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Оккупанты нанесли авиаудар по Купянскому району, обстреляли Богодуховский район

Татьяна ОлейникСреда, 31 января 2024, 21:54
Оккупанты нанесли авиаудар по Купянскому району, обстреляли Богодуховский район
Фото - Харьковская областная прокуратура

Российская армия 31 января обстреляла село в Богодуховском районе и нанесла авиаудара по поселку Большой Бурлук Купянского района.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 31 января оккупанты обстреляли с. Рясное Золочевской ОТГ Богодуховского района. Повреждены семь частных жилых домов, здания гражданского предприятия, кладбище и электросети. Предварительно, враг бил по селу с РСЗО "Град"".

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Детали: В 16:30 оккупанты ударили, предварительно, авиабомбой по поселку Большой Бурлук Купянского района. Потерпели повреждения складские помещения сельхозпредприятия.

Темы: прокуратураобстрелвойнаХарьковская область
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