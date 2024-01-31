Оккупанты нанесли авиаудар по Купянскому району, обстреляли Богодуховский район
Среда, 31 января 2024, 21:54
Российская армия 31 января обстреляла село в Богодуховском районе и нанесла авиаудара по поселку Большой Бурлук Купянского района.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Дословно: "По данным следствия, 31 января оккупанты обстреляли с. Рясное Золочевской ОТГ Богодуховского района. Повреждены семь частных жилых домов, здания гражданского предприятия, кладбище и электросети. Предварительно, враг бил по селу с РСЗО "Град"".
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Детали: В 16:30 оккупанты ударили, предварительно, авиабомбой по поселку Большой Бурлук Купянского района. Потерпели повреждения складские помещения сельхозпредприятия.