Оккупанты нанесли авиаудар по Купянскому району, обстреляли Богодуховский район

Российская армия 31 января обстреляла село в Богодуховском районе и нанесла авиаудара по поселку Большой Бурлук Купянского района.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 31 января оккупанты обстреляли с. Рясное Золочевской ОТГ Богодуховского района. Повреждены семь частных жилых домов, здания гражданского предприятия, кладбище и электросети. Предварительно, враг бил по селу с РСЗО "Град"".

Реклама:

Детали: В 16:30 оккупанты ударили, предварительно, авиабомбой по поселку Большой Бурлук Купянского района. Потерпели повреждения складские помещения сельхозпредприятия.