Прокуратура змінила підозру підривнику гранат на Закарпатті: загрожує довічне ув’язнення

Депутату Керецьківської сільської ради, які підірвав на засіданні три гранати, змінили підозру і тепер розслідуватимуть як терористичний акт, що призвів до загибелі людей.

Джерело: Закарпатська обласна прокуратура

Дослівно: "До цього чоловіка підозрювали у скоєнні терористичного акту, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 258 КК України). Підставою змінити кваліфікацію на більш тяжку частину статті Кримінального кодексу України стала смерть двох потерпілих унаслідок теракту – депутатів Керецьківської сільської ради".

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Деталі: За даними прокуратури, днями правоохоронці отримали висновки судово-медичної експертизи стосовно першого загиблого. Вони підтверджують зокрема те, що до летальних наслідків призвела отримана вибухова політравма.

Результати судово-медичної експертизи щодо другого загиблого очікуються.

Сам підривник досі перебуває у медзакладі під цілодобовим наглядом, адже до нього застосовано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Розслідування кримінального правопорушення триває.

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