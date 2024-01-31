Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прокуратура змінила підозру підривнику гранат на Закарпатті: загрожує довічне ув’язнення

Тетяна ОлійникСереда, 31 січня 2024, 22:25
Прокуратура змінила підозру підривнику гранат на Закарпатті: загрожує довічне ув’язнення
НАСЛІДКИ ПІДРИВУ ГРАНАТИ ДЕПУТАТОМ У СЕЛІ КЕРЕЦЬКИ, ФОТО ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ПРОКУРАТУРИ

Депутату Керецьківської сільської ради, які підірвав на засіданні три гранати, змінили підозру і тепер розслідуватимуть як терористичний акт, що призвів до загибелі людей.

Джерело: Закарпатська обласна прокуратура

Дослівно: "До цього чоловіка підозрювали у скоєнні терористичного акту, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 258 КК України). Підставою змінити кваліфікацію на більш тяжку частину статті Кримінального кодексу України стала смерть двох потерпілих унаслідок теракту – депутатів Керецьківської сільської ради".

Реклама:

Деталі: За даними прокуратури, днями правоохоронці отримали висновки судово-медичної експертизи стосовно першого загиблого. Вони підтверджують зокрема те, що до летальних наслідків призвела отримана вибухова політравма.

Результати судово-медичної експертизи щодо другого загиблого очікуються.

Сам підривник досі перебуває у медзакладі під цілодобовим наглядом, адже до нього застосовано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Розслідування кримінального правопорушення триває.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 15 грудня в будівлі Керецьківської сільської ради на Закарпатті депутат від "Слуги народу" Сергій Батрин підірвав три гранати. 
  • Поранень дістали 23 особи, включно з підривником. Пізніше один із поранених помер.
  • Сам депутат перебував у реанімації.
  • Батрину повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
  • 15 січня помер ще один депутат Керецьківської сільської ради Мирослав Нитка, який постраждав під час підриву гранат.

 

Теми: Закарпаттяпрокуратуратеракт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів

фотоBihus.Info заявляє, що за ними стежила СБУ

У короля Британії виявили рак

БЕБ арештувало 700 мільйонів на рахунках казино "Космолот"

фотоВ Оболонському ТЦК заявили, що шукають по району ворожих диверсантів

Депутати Орбана не прийшли на засідання парламенту про вступ Швеції в НАТО

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Закарпаття
Угорщина хоче, щоб її меншині в Україні повернули низку втрачених прав – Сійярто
Сійярто зустрівся із главою Закарпатської ОВА: похвалив за "новий підхід"
Лідер румунських ультраправих хоче захопити три регіони України та Молдову
Останні новини
21:39
В СБУ прийняли "кадрові рішення" після розслідування Bihus.Info про стеження
21:30
Пінчук вийшов з власників радіогрупи Tavr Media
21:25
Директора "Львівського арсеналу" посадили під неповний домашній арешт
21:18
ФСБ знову заявила про запобігання замаху на "керівника" окупованого Криму
21:00
"Перетягування каната у космосі": Hubble зазнімкував дві галактики, з’єднані смугою пилу та газу
20:55
Голова Міноборони Норвегії: Мусимо бути готові до можливого конфлікту з Росією
20:53
SkyUp виграла тендер на 79 мільйонів на закордонні польоти керівництва України
20:36
Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів
20:33
У "Нафтогазі" закликали французькі компанії зберігати газ в українських ПСГ
20:31
Неврологічні пошкодження спричиняють не віруси, а імунна відповідь на них – вчені
Усі новини...
Реклама: