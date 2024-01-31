Прокуратура змінила підозру підривнику гранат на Закарпатті: загрожує довічне ув’язнення
Депутату Керецьківської сільської ради, які підірвав на засіданні три гранати, змінили підозру і тепер розслідуватимуть як терористичний акт, що призвів до загибелі людей.
Джерело: Закарпатська обласна прокуратура
Дослівно: "До цього чоловіка підозрювали у скоєнні терористичного акту, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 258 КК України). Підставою змінити кваліфікацію на більш тяжку частину статті Кримінального кодексу України стала смерть двох потерпілих унаслідок теракту – депутатів Керецьківської сільської ради".
Деталі: За даними прокуратури, днями правоохоронці отримали висновки судово-медичної експертизи стосовно першого загиблого. Вони підтверджують зокрема те, що до летальних наслідків призвела отримана вибухова політравма.
Результати судово-медичної експертизи щодо другого загиблого очікуються.
Сам підривник досі перебуває у медзакладі під цілодобовим наглядом, адже до нього застосовано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Розслідування кримінального правопорушення триває.
Передісторія:
- 15 грудня в будівлі Керецьківської сільської ради на Закарпатті депутат від "Слуги народу" Сергій Батрин підірвав три гранати.
- Поранень дістали 23 особи, включно з підривником. Пізніше один із поранених помер.
- Сам депутат перебував у реанімації.
- Батрину повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
- 15 січня помер ще один депутат Керецьківської сільської ради Мирослав Нитка, який постраждав під час підриву гранат.