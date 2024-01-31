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Прокуратура изменила подозрение подрывнику гранат в Закарпатье: грозит пожизненное заключение

Татьяна ОлейникСреда, 31 января 2024, 22:25
Прокуратура изменила подозрение подрывнику гранат в Закарпатье: грозит пожизненное заключение
ПОСЛЕДСТВИЯ ПОДРЫВА ГРАНАТЬ ДЕПУТАТОМ В СЕЛЕ КЕРЕЦКИ, ФОТО ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Депутату Керецковского сельского совета, взорвавшему на заседании три гранаты, изменили подозрение и теперь будут расследовать как террористический акт, приведший к гибели людей.

Источник: Закарпатская областная прокуратура

Дословно: "К этому мужчине подозревали в совершении террористического акта, что привело к тяжелым последствиям (ч. 2 ст. 258 УК Украины). Основанием изменить квалификацию на более тяжкую часть статьи Уголовного кодекса Украины стала смерть двух потерпевших в результате теракта – депутатов ".

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Детали: По данным прокуратуры, на днях правоохранители получили выводы судебно-медицинской экспертизы по поводу первого погибшего. Они подтверждают, в частности, то, что к летальным исходам привела полученная взрывная политравма.

Результаты судебно-медицинской экспертизы по поводу второго погибшего ожидаются.

Сам подрывник до сих пор находится в медучреждении под круглосуточным наблюдением, ведь к нему применена мера пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. Расследование уголовного преступления продолжается.

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Темы: Закарпатьепрокуратуратеракт
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